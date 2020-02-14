Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu - Son Dakika

Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu

6 saat önce

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evin içinde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu.

Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu, System.String[]

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evin içinde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu. Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerimlerin fotoğrafını "Yüce Allah her şeye muktedir" mesajı ile sosyal medyada paylaştı.

Devrekani Kurtşeyh Mahallesi'nde oturan Hamdi Emiroğlu'na ait 2 katlı ahşap evde geçen salı günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ancak ev büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yanan evde yaptığı enkaz kaldırma çalışmasında yanmamış iki adet Kuran-ı Kerim bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerim'lerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "İlçemizde salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen iki adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir" mesajını yazdı.


Engin Altıkulaç, Kuran-ı Kerim, Devrekani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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