Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu - Son Dakika

Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu

13.10.2020 11:31
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu, System.String[]

Antalya'da yangında küle dönen evinde bıldırcınları telef olan Orhan Doğan'a, bir veteriner hekim tarafından 10 bıldırcın hediye edildi.

Antalya'da yangında küle dönen evinde bıldırcınları telef olan Orhan Doğan'a, bir veteriner hekim tarafından 10 bıldırcın hediye edildi. Yeni bıldırcınlarına sarılarak yanan evinin bahçesinde yatıp kalkan Doğan, "Onların yerini tutmuyor. Her gün yumurtlayıp, ötüyorlardı" dedi. Maddi imkanı bulunmadığını da belirten Doğan, konteyner ev talebinde bulundu.

22 Ağustos Cumartesi günü, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi 3581. Sokak'taki Orhan Doğan'a (38) ait gecekonduda yangın çıktı. Bu sırada Doğan, evin içerisine girerek içerideki kafeste bulunan 3 bıldırcınını kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Doğan, çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılırken, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu söndürdü. Bu sırada Doğan, içeride kafeste bıldırcınlarının olduğunu bildirdi. İtfaiye evin içerisinde yaptığı incelemede bıldırcınların yanarak telef olduğunu belirledi. Bıldırcınların kafeste telef olduğunu gören Doğan büyük üzüntü yaşadı. Doğan'ı itfaiye ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Yangın sonrası küle dönen evinin bahçesinde yatıp kalkan Doğan'a, bir veteriner hekim tarafından beslemesi için 10 bıldırcın hediye edildi.

"HER GÜN YUMURTLUYORLARDI"

Bıldırcınlar için teşekkür eden Doğan, yanarak telef olan bıldırcınları için halen üzüldüğünü dile getirdi. "Evin yandığı o kadar önemli değil de, hayvanlar canlı canlı yandı" diyen Doğan, yeni bıldırcınların eskisinin yerini tutmadığını belirterek, "Duvarların yanında duruyorlardı. Her gün yumurtluyor, ötüyorlardı" dedi.

Evi yandıktan sonra sokakta yatıp kalktığını belirten Doğan, maddi imkanı olmadığı için yanan evinin tadilat edilmesi ya da konteyner bir ev verilmesi konusunda talepte bulundu.

(Suat Metin - Gazi Taş/İHA)

Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu
Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu

Orhan Doğan, Veteriner, Antalya, Yangın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Telef olan bıldırcınları için gözyaşı döken adam yeni bıldırcınlarına kavuştu - Son Dakika

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