Yandex Navigasyon Semt Pazarları Nerede? Onu da Gösteriyor
20 dakika önce
İstanbul'un semt pazarları Yandex Navigasyon'da Yandex, semt pazarlarının kurulduğu yollar hakkında kullanıcılarını uyararak daha doğru bir rota oluşturacak.
İstanbul
'un semt pazarları Yandex Navigasyon'da
Yandex, semt pazarlarının kurulduğu yollar hakkında kullanıcılarını uyararak daha doğru bir rota oluşturacak. Yandex Navigasyon Semt Pazarları Nerede?
Yandex Navigasyon, İstanbul'un semt pazarlarını haritasına ekledi. En hızlı ve doğru rotaları paylaşmanın yanı sıra yollardaki çalışma veya kapanma gibi değişiklikleri anlık olarak haritasına yansıtan Yandex, semt pazarlarının kurulduğu yollarla ilgili de kullanıcılarını uyaracak. Yandex Navigasyon, İstanbul'daki semt pazarlarının kurulduğu bölgelerde kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önlemek amacıyla belirli gün ve saatlerde pazar yerinin yollarını haritasında kapatacak. Yandex böylece kullanıcıların daha doğru bir rota oluşturmasını sağlayacak.
Şehir hayatının vazgeçilmez bir geleneği olan ve öne çıkan alışveriş yerleri arasında bulunan semt pazarları; bir yandan tüketicilere ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok fırsat sunarken diğer yandan trafik için önemli bir problem haline gelebiliyor.
Kullanıcılarına trafik ekosisteminde yardımcı olan özellikler geliştiren Yandex Navigasyon, İstanbul'da kurulan semt pazarları konusunda da önemli bir çalışma yaptı. İstanbul'un tüm ilçelerindeki 66'sı kapalı olmak üzere 440 adet pazar yerini haritasına ekleyen Yandex; kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önleyerek daha doğru bir rota oluşturmasını sağlayacak.
Yandex, semt pazarlarının kurulduğu günlerde 07: 00 – 21: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yolları kendi haritasında da kapatarak rota üzerinden çıkaracak. Yandex bu yeni özelliği sayesinde kullanıcılara günlük hayatlarında ve özellikle pazar yerlerinin geçtiği yollarda rota oluştururken kolaylık sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: Teknotalk.com
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