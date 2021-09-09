YANGIN MAĞDURLARINA 1 MİLYON LİRALIK MOBİLYA DESTEĞİ - Son Dakika

BURSA İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya'daki orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya neticesinde toplanan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki mobilyalar, TIR'la Antalya'ya gönderildi.

Bursa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya'da çıkan orman yangınlarında evleri zarar gören ve eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya neticesinde toplanan masa ve sandalye gibi eşyalar, İTSO bahçesinde yapılan törenle Antalya'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Törene, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacıları Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel de katılım gösterdi.

YARDIMLAR SÜRECEK

Yangın bölgesine gönderilen yardımların devam edeceğini ifade eden İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ 'Daha önce programını şehre duyurmuş olduğumuz yangın ve sel bölgelerimizde bulunan vatandaşlarımızın başta mobilya ihtiyacını karşılanacağını belirtmiştik. Bugün ilk tırımızı Antalya bölgesine gönderiyoruz. Özellikle masa sandalye ihtiyacı olmuştu. Bu ihtiyacın karşılanmasında ciddi destek veren LETA firmasına teşekkür ediyorum. Başta AFAD olmak üzere kaymakamlık koordinesinde belirtmiş olduğumuz yardımları, yardım bölgesine göndermeye başladık. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, İnegöl Mobilyası olarak bu bölgeye yardımları sürdüreceğiz bu kampanyamıza destek veren tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Yardımların ulaşmasında yardımcı olan Kösenler Lojistik firmasına da ayrı teşekkür ederimö Dedi.

ALLAH HAYIRLARINI KABUL EYLESİN

Hayırseverlere teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 'Bugün yardım tırımızı göndermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonra yaraları sarma çalışmalarımız devam ediyor. İnegöl'de bulunan STK'larımızın desteği ile bölgede ihtiyaç olan mobilya ve sandalye ihtiyaçları yardım serverlerin katlıları ile bölgeye göndermiş olacağız. Hayırsever firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesinö ifadelerini kullandı.

İNEGÖL HER ZAMAN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl'ün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederek 'İnegöl farkını ortaya koyarak şehrin dinamikleri bir araya gelerek İnegöl'ün yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan mobilya ihtiyacını karşılamayı söz vermişti. Şimdi bu yardımları talep edilen bölgeye peyder pey göndermeye başladık. Esas hayır sahibi olan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmiştir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu ne kadar büyük bir afet olduğu ortaya çıkmıştı. Devletimiz her zaman milletimizin emrindedir. Yaralarımızı elbet saracağız biz güçlü bir devlet büyük bir milletiz' diye konuştu.