Son Dakika Haberleri: "Yangın söndürme su tankerleri" köylere teslim edildi
Son Dakika Güncel 'Yangın söndürme su tankerleri' köylere teslim edildi

"Yangın söndürme su tankerleri" köylere teslim edildi

57 dakika önce

Kırklareli İl Özel İdaresince temin edilen "yangın söndürme su tankerleri" törenle köylere teslim edildi.

Kırklareli İl Özel İdaresince temin edilen "yangın söndürme su tankerleri" törenle köylere teslim edildi.

Lüleburgaz DSİ 9. Sondaj Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, törende yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin 2019 Yatırım Programı kapsamında 20 yangın söndürmede su tankeri temin edildiğini belirtti.

İlk dağıtımlara Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerden başladıklarını ifade eden Bilgin, 2020 yılında tüm ilçelerin köylerine temin edileceğini söyledi.

Tankerlerin ayrıca çeşitli sulamalarda da kullanılabileceğini aktaran Bilgin, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından 4 ton su kapasiteli tankerler Celaliye, Hamitabat, Sakızköy, Düğüncübaşı, Turgutbey, Çitlikköy, Tatarköy, Eskitaşlı, Emirali, Karaağaç, Ayvalı, Alacaoğlu, Ovacık, Sarıcaali, Karamusul, Ceylanköy, Kayabeyli, Akçaköy, Oklalı ve Davutoğlu köy muhtarlarına teslim edildi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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