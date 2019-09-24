Son Dakika Haberleri: Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi
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Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi

1 saat önce

BOLU'da, itfaiyenin okul yanında yaptığı yangın söndürme tatbikatı sırasında çıkan duman, teneffüste olan çocukları etkiledi.

Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi, System.String[]

BOLU'da, itfaiyenin okul yanında yaptığı yangın söndürme tatbikatı sırasında çıkan duman, teneffüste olan çocukları etkiledi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle yangın söndürme tatbikatı düzenledi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen bir araç, senaryo gereği kaza yaptıktan sonra yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, tadbikat gereği minibüste sıkışan kişileri kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında araca doğru koşan bir itfaiye eri sert şekilde yere düşerek yaralandı. Kurtarma çalışmasının ardından yanan araç, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralı kurtarma ve yanan aracı söndürme tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇOCUKLAR, DUMANDAN ETKİLENDİ

Tatbikatın gerçekleştirildiği Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinin hemen yanıbaşında bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda bulunan çocuklar da tatbikat sırasında tenefüsteydi. Meraklı çocuklar, tadbikatı okulun bahçesinden izledi, ancak çocuklar yangın söndürme sırasında çıkan yoğun dumandan etkilendi. Öğretmenler, çocukların dumandan daha fazla etkilenmemesi için öğrencileri okulun içine aldı.

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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