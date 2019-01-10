Son Dakika Haberleri: Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi

20 dakika önce

İZMİT'te, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangında 6 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
İZMİT'te, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi ambulansta tedavi edildi.

İzmit Yeşilova Mahallesi Kassel Sokak'ta İbrahim Yalçın ve ailesinin oturduğu 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sırasında binanın üst katlarında bulunan 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan 6 kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yalçın ailesinin yaşadığı daire hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:31 Kaynak: DHA

Yeşilova, İzmit, Güncel
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