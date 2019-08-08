Yangında bebeği kurtaran itfaiyecilere plaket
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Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran itfaiyecilere Belediye Başkanı Rafet Vergili plaket takdim etti.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:04 Kaynak: İHA
'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran itfaiyecilere Belediye Başkanı Rafet Vergili
plaket takdim etti.
Merkeze bağlı Kayabaşı
Mahallesi Engin Sokak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeği kurtaran Karabük Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü personeli Haşim Güneş ve Ulaş Verim'e, Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından plaket takdim edildi. İtfaiye Müdür Vekili Mustafa Danapınar ile birlikte Verim ve Güneş'i makamında tebrik eden Vergili, "Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Göstermiş olduğunuz kahramanlık hepimizi mutlu etti. Kurtarma anında dikkatli ve titiz davranarak zamanla yarıştınız. 3,5 aylık bir bebeğin hayata tutunmasına vesile oldunuz." dedi. - KARABÜK
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