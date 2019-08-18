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Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

44 dakika önce

ANKARA'da, 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]


ANKARA'da, 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, öğleden sonra, Yenimahalle ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi'nde 783'üncü Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 3'üncü kat merdivenlerinde, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koltuk yakıldı. Yanan koltuk nedeniyle apartmanın tamamı dumanla kaplanırken, bazı bina sakinleri yüzlerine kapatıp dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bazı kişiler ise evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona çıkıp yardım bekleyen bazı apartman sakinleri olay yerine gelen ekipler tarafından itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazıları da dumanın tahliye edildikten sonra binadan çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın nedeniyle apartmanın 3'üncü katında mahsur kalanlardan Şeref Oruç, alevleri tesadüfen fark ettiğini belirterek, "Kapıyı açtığımda dumanlar falan vardı ama alev görmedim. Işıklar da sönmüştü. Nerede olduğunu fark edemedim. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi, sağ olsunlar bizi aşağı indirdiler" dedi.

- Ankara
Yenimahalle, İtfaiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:02 Kaynak: DHA
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