Son Dakika Haberleri: Yankesicilikten yakalanan şüpheli: Şeytana uydum
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Yankesicilikten yakalanan şüpheli: Şeytana uydum

1 saat önce

SAMSUN'da, dolmuşta yanına oturduğu kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 330 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdal T., adliyeye sevk edildi.

Yankesicilikten yakalanan şüpheli: Şeytana uydum, System.String[]
SAMSUN'da, dolmuşta yanına oturduğu kişinin, yankesicilik yöntemiyle cebindeki 330 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdal T., adliyeye sevk edildi. Mahkemede, "Bir anlık şeytana uydum, hatamı telafi etmek istiyorum" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Haziran'da İlkadım ilçesinde meydana geldi. 55 D 1123 plakalı dolmuşta yolculuk eden Erdal T., yanına oturan M.D.'nin cebindeki 330 TL'yi çaldı. Dolmuştan indiğinde parasının çalındığını fark eden M.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, olayın yaşandığı, 3'üncü Hat Dolmuş Durağı'nda hizmet veren minibüsün araç içi güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelinin Erdal T. olduğunu belirledi. Görüntülere, Erdal T.'nin fark edilmek için elini montuyla kapattığı, yanında oturan kişinin cebindeki parayı olduğu görüldü.
Ekipler Erdal T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal T., mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirtti. "Bir anlık şeytana uydum. Hatamı telafi etmek istiyorum" diyen Erdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
Samsun, Güncel
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