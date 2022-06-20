Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi - Son Dakika
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Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi

20.06.2022 22:09

İstanbul Ataşehir'de annesine yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip, ölümle tehdit eden şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, antideprasan tedavisi gördüğünü ifade ederek "Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım, kendimi affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. " dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşhir'de bulunan bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli, annesinin ilaç almak için eczaneyi aradığını ancak eczacı Ayşenur Ören'in yanlış adres tarif ettiğini öne sürdü.

ÇALIŞANLARA HAKARET ETTİ

Reçetedeki ilaçları Ören'den isteyen şüpheli, eczacıya ölüm tehdidinde bulunurken çalışanlara da hakaret etti. Eczane çalışanlarının uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, bilgisayara yumruklayarak hasar verdi. Ören, bu duruma tepki göstererek zanlının eczaneden çıkmasını istedi. Saldırgan davranışlarına devam eden şüpheli, istediği ilaçları almasının ardından eczaneden ayrıldı.

ECZACI DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Eczanedeki saldırgan tavırları güvenlik kamerasına yansıyan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

"ANNEMİ O ŞEKİLDE GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası zanlı E.T, tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin, savunmasında emniyette ifade verdiğini, bunun doğru olduğunu ve aynen tekrarladığını söyleyerek, "Annem aradı beni, ilaç almaya gitmişti. Ağlayarak konuşuyordu. Kendisini yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Eve de halsiz gelince de 'Ben ilacını alırım.' dedim. İlacı almaya gittim. Annemi neden yanlış yönlendirdiklerini sordum. Özür dilemeye de gidecektim. Antidepresan tedavisi de görüyorum. Çok pişmanım, kendimi affettirmek için elimden geleni yapmaya çalışırım. Babam kucağımda öldü. Anneme düşkünüm. Annemi o şekilde görünce dayanamadım. Ben birini incitecek bir insan değilim. Yapmış olduğum küfürlerden dolayı da özür dilerim. Ekleyecek başka bir hususum yoktur." beyanında bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, zanlı E.T'nin, üzerine atılı "tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.

İSTANBUL ECZACI ODASI'NDAN KINAMA

İstanbul Eczacı Odasından olaya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi eczaneye gelen kişinin, "eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini" öne sürerek, saldırıda bulunduğu belirtildi. Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırganın, eczacı Ayşenur Ören'i darbettiği ve tehditler savurduğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Eczane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde 'Pişmanım' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi - Son Dakika
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