İran'da Yanlış Fotoğrafla Provokasyon - Son Dakika
İran'da Yanlış Fotoğrafla Provokasyon

31.01.2026 22:34
İran'da hükümet karşıtlarının sosyal medya hesaplarından ülke genelindeki protestolarda öldürüldüğü öne sürülerek paylaşılan fotoğrafın, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in oğlu David Bennett'e ait olduğu ortaya çıktı.

???????İsrail'deki Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'da mevcut yönetim karşıtı gruplara yakın sosyal medya hesapları, güvenlik güçlerinin Tahran'da "Kuruş Şirini" isimli bir çocuğun öldürüldüğünü öne sürerek yanlışlıkla eski Başbakan Bennett'in oğlu David'in görsellerini paylaştı.

İran'daki hükümet karşıtı grupları destekleyen hesaplar tarafından paylaşılan fotoğrafın gerçekte David Bennett'e ait olduğunu belirten haberde, söz konusu fotoğrafın eski Başbakan Bennett'in ailesiyle İsrail'in güneyine yaptığı gezi sırasında çekildiği ve oğlunun söz konusu fotoğrafını 19 Aralık 2025'te Instagram hesabından paylaştığı belirtildi.

Protestoları destekleyen bazı X sosyal medya hesaplarının David Bennett'in fotoğrafını, "İsmi Kuruş Şirini idi. Tahran'daki Firuzi Caddesi'nde Hamaney'in adamları tarafından doğrudan ateşle öldürüldüğünde henüz 17 yaşında bile değildi." ifadeleriyle paylaştığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise dolaşıma sokulan fotoğrafın eski İsrail Başbakan'ın oğluna ait olduğu ve halkı aldatmak ve kışkırtmak amacıyla yayınlandığının ortaya çıktığını aktardı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

