YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ - Son Dakika
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YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ

25.05.2022 12:37

Geçen yıl Manavgat'ta meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında yanmış bir ağaç gövdesi, orman yangınlarına dikkati çekmek ve doğa bilinci oluşturulmak amacıyla sahile dikildi.

Geçen yıl Manavgat'ta meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında yanmış bir ağaç gövdesi, orman yangınlarına dikkati çekmek ve doğa bilinci oluşturulmak amacıyla sahile dikildi.

Geçen yıl 28 Temmuz- 7 Ağustos tarihleri arasında Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta etkili olan ve 70 bin hektar ormanlık alanın yanıp kül olduğu büyük orman yangınında, 2'si orman işçisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken, 33 binin üzerinde çiftlik hayvanı ile binlerce yaban hayvanı öldü.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) talebi ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, yaşanan yangının unutulmaması, başta orman işçileri olmak üzere hayatını kaybedenlerin anısına Sorgun sahiline orman yangınında yanmış, yaklaşık 60 yaşındaki bir kızılçam ağacının gövdesi anıt olarak dikildi. Yanmış ağaç gövdesinin üzerine de hayatın yeniden başladığını simgelemek amacıyla da çeşitli renklerde kuş yuvaları yerleştirildi.

YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ
YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ
YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ
YANMIŞ AĞAÇ GÖVDESİ ANIT OLARAK SAHİLE DİKİLDİ

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Manavgat, Akdeniz, Ölü, Güncel, Son Dakika

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