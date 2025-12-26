Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
26.12.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan İsa ve Hale Kereci çifti, yapay zeka ile oluşturulmuş sahte yatırım videosu üzerinden dolandırıcıların ağına düşerek 1.5 milyon lira kaybettiklerini açıkladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan karı-koca, yapay zeka ile oluşturulmuş sahte yatırım videosuna inanarak 1 milyon 500 bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAHTE YAPAY ZEKA VİDEOSUNA KANDILAR

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden ve hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan ilana tıklamalarının ardından dolandırıcıların ağına düştüklerini anlattı. İlk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildiklerini ifade eden Kereci çifti, ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyledi.

Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

1,5 MİLYON LİRA KAYBETTİLER

Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, kurtaran hesaptaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın dolandırıcıların eline geçtiğini dile getirdi.

Yaşadıkları olay sonrası Samsun Adliyesine giderek savcılığa başvurduklarını söyleyen çift, vatandaşları benzer ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hale Kereci adliye önünde gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, İlkadım, 3-sayfa, Samsun, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi Bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi
Malatya’da feci olay: Malatya’da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu taylar karayolunda telef oldu Malatya'da feci olay: Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu taylar karayolunda telef oldu
Asgari ücret zammı sonrası marketlere sıkı denetim Asgari ücret zammı sonrası marketlere sıkı denetim
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu
10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu 10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu
Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler

17:29
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
16:14
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
14:28
Bakan Ersoy’un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 18:15:59. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.