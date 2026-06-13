Yapay zeka e-ticareti baştan aşağı değiştiriyor! Dr. Ekrem Teymur'dan dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika
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Yapay zeka e-ticareti baştan aşağı değiştiriyor! Dr. Ekrem Teymur'dan dikkat çeken değerlendirme

13.06.2026 16:35
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, WORLDEF İstanbul 2026'da yaptığı açıklamada, yapay zekanın e-ticareti yeniden şekillendirdiğini belirterek, "Hem kullanıcı deneyimi, hem ürünlerin sunumu, hem müşteri ilişkileri, hem tedarik ve lojistik zinciri tamamı baştan aşağı tekrardan yeniden dizayn ediliyor" dedi.

WORLDEF Istanbul 2026; e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda katılımcılarını ağırladı. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen WORLDEF İstanbul 2026'da konuşan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın e-ticaret ve dijital ticaret ekosistemine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teymur, sektörün teknolojiyle birlikte hızlı bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE E-TİCARET YENİ BİR YÖNE DOĞRU EVRİLİYOR"

E-ticaretin son yıllarda önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Dr. Ekrem Teymur, "E-ticaret özellikle son yıllardaki yeni teknolojilerin yani yapay zekanın her alanda kullanılmasıyla birlikte yepyeni boyutlar kazanıyor, yeni bir yöne doğru evriliyor" ifadelerini kullandı. Yapay zekanın yalnızca teknoloji alanını değil, ticaretin tüm bileşenlerini etkilediğini vurgulayan Teymur, sektörün yeni bir döneme girdiğini söyledi.

"TÜM SÜREÇLER YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR"

Yapay zekanın ticaret süreçlerinde köklü değişiklikler oluşturduğunu ifade eden Teymur, "Burada hem kullanıcı deneyimi, hem ürünlerin sunumu, hem müşteri ilişkileri, hem tedarik ve lojistik zinciri tamamı baştan aşağı tekrardan yeniden dizayn ediliyor" dedi. Bu dönüşümün yalnızca e-ticareti değil, B2B iş yapan firmaları da doğrudan etkilediğini belirten Teymur, "Yeni bir çağa giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖRÜN NABZINI TUTARKEN DENEYİMLERİMİZİ DE PAYLAŞIYORUZ"

WORLDEF ISTANBUL 2026'nın teknoloji ve dijital ticaret alanındaki gelişmelerin konuşulduğu önemli bir platform olduğunu belirten Teymur, "Burada hem teknolojiyi konuşuyoruz, hem tartışmalar yapıyoruz, hem kurumlar ve şirketler yapay zekayı ne şekilde kullanıyor, nereye doğru gidiyor, gelecek ile ilgili düşünceleri neler, o bilgi paylaşımlarını yapıyoruz" dedi. Haberler.com olarak etkinlikte yer almalarının önemine değinen Teymur, "Biz de burada bir yandan Haberler.com olarak sektörün nabzını tutarken bir yandan da kendi yapay zeka ve teknoloji deneyimimizi şirketlerle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ekrem Teymur, Yapay Zeka, Yapay Zeka, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika E ticaret Yapay zeka e-ticareti baştan aşağı değiştiriyor! Dr. Ekrem Teymur'dan dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika

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