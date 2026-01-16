Yapay Zeka ile Ortopedi Devrimi - Son Dakika
Sağlık

Yapay Zeka ile Ortopedi Devrimi

Yapay Zeka ile Ortopedi Devrimi
16.01.2026 13:59
OMÜ'den Dr. Coşkun, yapay zeka ve robot teknolojilerinin ortopedi tedavisindeki önemini vurguladı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, ortopedi ve travmatoloji alanında robot teknolojileri ve yapay zeka döneminin hız kazandığını, bu teknolojilerin kişiye özel tedavi planlamasında hata payını minimize ettiğini söyledi. Doç. Dr. Coşkun, "Yapay zeka, hangi tedavi yönteminin hangi hasta için daha uygun olduğu, hangi yöntemlerin tercih edilmemesi gerektiği gibi konularda önemli katkılar sağlıyor" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, ortopedi alanında kullanılan yapay zeka ve robot teknolojilerine ilişkin bilgi verdi. Özellikle çocuklarda yapılan erken müdahale ile doğru tedavinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Coşkun, "Çocukluk çağında görülen ortopedik rahatsızlıklarda erken tanı büyük önem taşıyor. Düz tabanlık, skolyoz, kalça çıkıklığı gibi sorunlar küçük yaşlarda tespit edildiğinde erken müdahale çok önemli oluyor. Ancak günümüzün önemli bir gerçeği var; tablet ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte duruş bozuklukları ciddi şekilde çoğaldı. Telefon ve tabletle uzun süre vakit geçiren çocuklarda hareketsizlik artıyor, bu da omurga yapısını ve genel vücut duruşunu olumsuz etkiliyor. Hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak pek çok ortopedik rahatsızlık daha erken yaşlarda görülmeye başlandı" diye konuştu.

'YAPAY ZEKANIN ORTOPEDİDEKİ KULLANIM ALANI OLDUKÇA GENİŞ'

Uzun yıllardır yapay zeka ve robot teknolojileri ile tespit ve tedavi yöntemi uyguladıklarını söyleyen Doç. Dr. Coşkun, "Bizde robot teknolojisi bir süredir aktif olarak kullanılıyor ve yapay zeka da ortopedi alanında giderek daha fazla yer buluyor. Özellikle tedavi planlaması aşamasında yapay zeka destekli sistemlerden faydalanılıyor. Yapay zeka, hangi tedavi yönteminin hangi hasta için daha uygun olduğu, hangi yöntemlerin tercih edilmemesi gerektiği ve uygulanacak tedavinin uzun vadede nasıl sonuçlar doğurabileceğinin öngörülmesi konularında önemli katkılar sağlıyor. Bu teknolojiler sayesinde daha kişiselleştirilmiş ve doğru tedavi planları oluşturulabiliyor. Yapay zekanın ortopedideki kullanım alanı oldukça geniş. Özellikle küçük çocukların tedavisinde, omurga ve omurilikle ilgili hastalıklarda bu teknolojilerden yoğun şekilde yararlanılıyor" ifadelerini kullandı.

Küçük çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve skolyoz gibi problemlerin geçmiş yıllara göre arttığını belirten Dr. Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu tür rahatsızlıklar son derece önemli ve ne kadar erken müdahale edilirse tedavi süreci o kadar başarılı oluyor. Ortopedik hastalıklarda en önemli nokta, mümkünse hastalığın hiç ilerlememesini sağlamak. Önleyici yaklaşımlar bu nedenle büyük değer taşıyor. Ancak bir hastalık ortaya çıkmışsa da erken tanı sayesinde çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi sürecine başlanabiliyor."

Kaynak: DHA

