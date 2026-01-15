Yapay Zeka Türkiye\'de Büyüyecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Yapay zekayı Türkiye'de büyütme konusunda oldukça kararlıyız." dedi.

GITEX GLOBAL, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve KAOUN International ile imzaladiğı mutabakat çerçevesinde 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde "GITEX Ai Türkiye" adıyla İstanbul'da düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı Çırağan Sarayında gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, yapay zeka politikalarına odaklanan benzer bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek yaklaşık 20 teknoloji şirketini davet ederek görüş ve geri bildirimlerini aldıklarını hatırlattı.

Yapay zekayı Türkiye'de büyütme konusunda oldukça kararlı olduklarının altını çizen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği, iş dünyasını daha yapay zeka dostu hale getirmek için neler yapılabileceği gibi konuları ele aldık. Bu da hükümet tarafında yapay zekanın politikalarımızda önceliklendirildiğine dair açık bir taahhüt anlamına geliyor. Türkiye Varlık Fonu, bir teknoloji fonuna yatırım yapıyor ve son çeyreklerde yapay zekaya odaklanan bazı yatırımlar da gerçekleştirdi. 6 adet hızlandırma programımız var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

Yapay zekaya odaklanan binden fazla girişimimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıla ait yeni bir veriye göre, 300'ün üzerinde yatırım girişimlere yapıldı. Bunların çoğu erken aşama yatırımlar. Önümüzdeki yıllarda başka göstergeler de ortaya çıkacaktır. Orta ve Doğu Avrupa'da çıkan ilk yapay zeka unicorn'unun Türkiye'den, Insider şirketi olması önemli bir gösterge."

Dağlıoğlu, GITEX AI Türkiye'nin de kendileri için ev sahipliği yaptıkları, daha küçük ölçekli ama stratejik bir etkinlik anlamına geldiğini ifade etti.

TEKNOFEST gibi ulusal açıdan çok önemli bazı amiral etkinliklerinin olduğunun altını çizen Dağlıoğlu, ancak uluslararası markaları Türkiye'ye getirmenin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Her büyük markanın kendi ekosistemi ve müşterileriyle geldiğini dile getiren Dağlıoğlu, "Tıpkı bu otelde olduğu gibi, yeni bir uluslararası otel markası geldiğinde, o markayla birlikte ziyaretçiler de geliyor. Benzer şekilde GITEX'in çok geniş bir ağı var ve GITEX AI'ın ekosistemimize en iyi şekilde katkı sağlayacağına eminim." şeklinde konuştu.

Sadece şirketleri ve girişimleri değil, daha da önemlisi yatırımcı topluluğunu Türkiye'ye getireceklerini kaydeden Dağlıoğlu, "Bu bizim için oldukça heyecan verici. Çünkü bizim perspektifimizden bakıldığında, finansman ekosisteminin erişilebilirliği büyük önem taşıyor ve biz bu konuya öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

2026 yılının kendileri için çok yoğun bir yıl olacağını belirten Dağlıoğlu, yapay zeka elbette çok önemli, ancak Türkiye'de COP 21'e de ev sahipliği yapacaklarını, bunun da son derece önemli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

"Yüksek teknolojide sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ise bu buluşmanın hedeflerine giden yolda stratejik bir köprü niteliği taşıdığını vurguladı.

Yüksek teknoloji ve yapay zeka alanında sürdürülebilir ve küresel ölçekte entegre bir ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını belirten Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemi, artık daha olgun ve sofistike bir aşamaya girmiş durumda. Son 10 yılda yalnızca girişimler inşa etmedik. Fintek ve oyun sektörlerinden sağlık ve endüstriyel inovasyona kadar uzanan güçlü bir temel oluşturduk. Bugün üniversiteler, teknoparklar ve kamu sektörü arasındaki iş birliği sayesinde küresel ölçekte rekabet edebilen şirketler ortaya çıkarıyoruz.

Bizim için yapay zeka artık geleceğin konusu değil. Yapay zeka, sanayi dönüşümümüzün stratejik bir hızlandırıcısıdır. Üretim, lojistik, savunma ve finans alanlarında verimliliği artıran itici güçtür. Bu yaklaşım da yapay zekayı önceliklendiren politikalarımızı açıkça yansıtmaktadır."

"İşletmelerde yapay zekaya yer vermemek artık bir seçenek değil"

Dubai Dünya Ticaret Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı Trixie LohMirmand da yaptığı konuşmada artık dünya çapında işletmelerde yapay zekaya yer vermemenin bir seçenek olmadığını söyledi.

Türkiye'nin ölçek odaklı ekonomik atılımda inanılmaz bir başarı gösterdiğini anlatan LohMirmand, Türkiye'nin imalat, lojistik, finans, oyun ve e-ticaret sektörlerine damga vurmayı başardığını anlattı.

Startuplarla ilgili asıl zorluğun finansman noktasında ortaya çıktığını anlatan LohMirmand, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın geri kalanıyla rekabet ettiğiniz için finansmana erişim oldukça güç. Ayrıca, burada bir girişim (startup) olarak yer aldığınızda, kendinizi dünyadaki diğer girişimlerle kıyaslamanız gerekir. Onlar da aynı fonlar için rekabet ediyor. Peki, onların dışarıda neler yaptığını biliyor musunuz? Ürününüzün ölçeklenip ölçeklenemeyeceğini biliyor musunuz? Ürününüzün, yatırımcıların beklediği küresel sorunlardan bazılarını çözüp çözemeyeceğini biliyor musunuz? Dolayısıyla, burada her yıl dünyanın dört bir yanından girişimleri pazara getiren ve size dünyanın geri kalanının neler yaptığını gösteren bir platform olmadığı için bir kıyaslama referansı eksik kalıyor. ve anladığım kadarıyla, burada büyük ölçekli şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası halihazırda yapay zeka kullanıyor. Ancak bu şirketlerin sadece yüzde 6'sı yerel girişimlerin sunduğu çözümleri tercih ediyor."

LohMirmand, asıl meselenin en başından itibaren uluslararası pazarlara uygun ve küresel sorunları çözebilecek ürünler yaparak dünyanın geri kalanıyla entegre olabilmek olduğunu anlatarak, Türkiye'nin tam da, dünyayı buraya getirecekleri, GITEX gibi bir platforma ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunun altını çizdi.

Trixie LohMirmand, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sıradan bir ticari fuar değiliz, alım-satım yapmıyoruz. Biz, hükümetlerden her düzeydeki paydaşlara kadar herkesi bir araya getiren bir ekosistem buluşmasıyız. Aramızda akademisyenler, yatırımcılar, fütüristler, girişimciler, bu işe hevesli olanlar ve yeteneklerini geliştirenler var. Ayrıca büyük teknoloji şirketlerimiz ve ekonominin farklı sektörlerinden gelen insanlarımız var. Sadece e-ticaret veya perakende değil, her alandan katılım var çünkü artık teknoloji ve yapay zekada bir yakınsama (iç içe geçme) söz konusu. Yapay zekayı birçok farklı sektörde kullanabiliyorsunuz. Bence can alıcı nokta da burası. Bu platform her zamankinden çok daha elzem ve gerekli; çünkü Türkiye de dünyadaki pek çok ekonomi gibi bir kırılma (dönüm) noktasında bulunuyor."