Yapay Zeka ve Toplumsallık Konferansı - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanoğlu, yapay zekanın insanı model alan ve onun yapabildiği şeyleri yapan bir sistem olduğunu belirterek satranç gibi bir alanda çok iyi olan yapay zekanın insan hayatının bazı noktalarında başarısız olabileceğini söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zeka ve Toplumsallık Konferansı devam ediyor. Yapay zeka sistemlerinin toplumsal alana etkilerinin tartışıldığı konferansta konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, konuşmasında sinir bilim ve yapay zeka arasındaki bağlantıyı ele aldı.

Sinir sisteminin nöronlardan oluştuğunu çok farklı nöron türleri olduğu için nöronların işleyişinin son derece karmaşık olduğunu söyleyen Hanoğlu, şöyle konuştu:

"Buna karşın yapay sinir ağı dediğimiz şey son derece basit kalıyor. Bu karmaşıklığın neresinden tutmamız gerektiğini bile çok iyi biliyor değiliz. Biz yapay zekayı taklit ederken bunun neresini alalım da ilerleyelim? Bu karmaşıklık içerisinde neyi model almalıyız. Beynin hangi işleyiş biçimi üzerinden gidersek bir şekilde daha doğru bir yöne doğru ilerleyebiliriz? İnsanda öğrenmenin ya da davranışın temelinde yatan yapılanmanın nasıl olduğuna ilişkin felsefeden beri gelen tartışmalı bir durum söz konusu.

En fazla tartışma dil alanında oldu. Noam Chomsky ise başka noktaya taşıdı tartışmaları. Geleneksel yaklaşım tamamen dış dünyadan alınan verilerden öğrenmeyle ortaya çıkan bir işleyiş biçimine yönelikken Chomsky'den sonra bunun daha farklı olabileceği, temelde bir biçimde hazır yapılarımızın olduğu, bu hazır yapıların üzerine öğrenmenin inşa edildiği sistemlerden bahsetmeye başladık."

Yapay zekanın insanı model alan ve onun yapabildiği şeyleri yapan bir sistem olduğunun altını çizen Hanoğlu, "Buradaki önemli yaklaşım biçimlerinden bir tanesi yapay zeka dediğimiz şeyin genel yaklaşıma sahip olmaması. Bir otomobil kullanmak ya da satranç oynamak gibi özel bir şey için çok başarılı olabilir ama bunun için oluşturulmuş olan program, bir insanın gündelik hayattaki davranışlarının gerçekleştirildiği genel zekaya erişemiyor olabilir. Buradaki eksik olan nokta dış dünya ile interaksiyon." diye konuştu.