Yapay Zeka Vergisi Mağduriyeti

15.01.2026 10:51
Sinop'ta Hüseyin Öztürk, daireye yapay zeka tarafından belirlenen yüksek vergi talep edildiğini açıkladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan Hüseyin Öztürk, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, 2 milyon 700 bin liraya aldığı 1+1 dairede ikamet etmeye başladıktan bir süre sonra, "yapay zeka" tarafından belirlenen 4,5-5,5 milyon liralık konut bedeli üzerinden vergi istediğini anlatarak, "Yani devlet şunu yapıyor; 'Kardeşim sen daireyi kaça alırsan al, bizi ilgilendirmez. Bizim belirlediğimiz fiyattan vergi vereceksin' diyorlar. Sinop'ta benden başka birkaç kişi de aynı mağduriyeti yaşıyor" dedi.

Öztürk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de başka bir yere tayin olan ve "biraz sıkışan" birinden 1+1 daire satın aldığını anlattı.

Pazarlık sonucunda daire için 2 milyon 700 bin lira ödediğini ve vergisini de ödediğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Eve geçtikten bir ay sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yazı geldi; 'Siz bu daireyi 2 milyon 700 bin liraya almışsınız ama bu dairenin gerçek değeri 4,5 milyonla 5,5 milyon arası' dendi. 'Neye göre bunu belirlediniz?' dedim. 'Ankara'dan yapay zeka bunları yaptı' dediler. Benim evimi 85 metrekare gösteriyorlar. 'Dairem 85 metre değil' diye itirazda bulundum. İtirazda bulununca 3 milyon 950 bin liraya indirdiler. Ona da itiraz ettim. Şimdi sonucu bekliyorum.

Yani devlet şunu yapıyor; 'Kardeşim sen daireyi kaça alırsan al, bizi ilgilendirmez. Bizim belirlediğimiz fiyattan vergi vereceksin' diyorlar. Sinop'ta benden başka birkaç kişi de aynı mağduriyeti yaşıyor. Türkiye genelinde de oluyormuş bu. Bu insanlara bence bir zulümdür. Normalde satışlarda alım satım vergisini de alıcı veriyor. 108 bin lira ödemiştim. Şimdi onların hesabına göre 26 bin lira daha istiyorlar. İsteyecekler herhalde ama itiraz edeceğim. Gerekirse mahkemelik olacağız.

Yani insan sıkışır, paraya ihtiyacı olur, pazarlık yapılır, fiyat indirilir. Bunları hiç takmıyor devlet. Biz ne gösteriyorsak, yapay zeka belirliyormuş daha doğrusu, 'Yapay zeka ne diyorsa bunun üzerinden vergi vereceksin' diyorlar. Benim gibi onlarca insan mağdur bu durumda. Bunun giderilmesini talep ediyorum. Sonuç olarak bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Ben ne aldıysam yasal olarak onun vergisini verdim. Bu benim çok basit bir şekilde hesaplarımdan da kontrol edilebilir. Yani şehir dışında para vermiş miyim, para çıkmış mı? Çok da basit olarak belli olduğu halde hiç dinlemiyorlar. Sunucunu bekliyorum. Mahkemeye vereceğim."

ANKA

