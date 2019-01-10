Yapı Kredi 650 milyon dolar borçlandı
2 saat önce
Yapı Kredi 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Yapı Kredi
650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50
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