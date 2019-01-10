Son Dakika Haberleri: Yapı Kredi 650 milyon dolar borçlandı

Yapı Kredi 650 milyon dolar borçlandı

2 saat önce

Yapı Kredi 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yapı Kredi 650 milyon dolar borçlandı, System.String[]
Yapı Kredi 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50 

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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