Yapı Kredi Leasing'den KOBİ'lere destek - Son Dakika

Yapı Kredi Leasing'den KOBİ'lere destek

Yapı Kredi Leasing, Türkiye'de Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden finansal olarak etkilenen KOBİ'leri desteklemek, maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltmak adına üç ayrı fon anlaşması gerçekleştirdi.

Yapı Kredi Leasing, Türkiye'de Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden finansal olarak etkilenen KOBİ'leri desteklemek, maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltmak adına üç ayrı fon anlaşması gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Leasing, International Finance Corporation (IFC) aracılığıyla sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 50 milyon dolarlık fonu küçük ve orta ölçekteki işletmelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının ve bunun yanı sıra Kovid-19 salgınından etkilenen aynı segmentteki işletmelerin diğer yatırımlarını finanse etmek ve istihdam seviyelerini korumak amacıyla kullanacak.

Yapı Kredi Leasing, European Fund for Southeast Europe'den (EFSE) sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 20 milyon avroluk fon ile de Kovid-19 salgını sebebiyle zorlaşan ekonomik ortamda finansal desteğe ulaşamayan KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürmelerine destek olacak. Şirket, Green For Growth Fund (GGF) aracılığıyla sağladığı, ilk 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli, 20 milyon avroluk fonu ise işletmelerin maliyetlerini, enerji tüketimini ve Karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için değerlendirecek.

"Duyarlı yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz"

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, uluslararası fon kaynaklarıyla KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan taleplerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. En büyük önceliğimiz; toplumumuzun, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korurken, bir yandan da ülkemize ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmek. KOBİ'lerin ülke ekonomisinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyip, en uygun çözümlerle destekliyoruz. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele adına da IFC ve EFSE aracılığıyla sağladığımız fonlarla ekonominin lokomotifi KOBİ'lerimizin yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin tüm insanlığın, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyaya değer vermesi ve saygı göstermesi gerekliliğini ortaya koyduğunu aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Sağladığımız finansal desteklerin yanı sıra sosyal ve çevre politikalarına da duyarlı yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. Green For Growth Fund (GGF) ve IFC ile yaptığımız kredi anlaşmaları sayesinde sürdürülebilir değer yaratma anlayışımız doğrultusunda paydaşlarımız ve gelecek nesiller için işletmelerin maliyetlerini, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacağız. Yapı Kredi Leasing olarak sektördeki lider duruşumuzla, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla önümüzdeki dönemde de omuz omuza ülkemize değer katmaya devam edeceğiz."

Yapı Kredi Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi Leasing'den KOBİ'lere destek - Son Dakika
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