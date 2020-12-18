Yapı Kredi, pandemide KAGİDER, FEM Sertifikası'nı alan ilk kurum oldu - Son Dakika

Yapı Kredi, pandemide KAGİDER, FEM Sertifikası'nı alan ilk kurum oldu

18.12.2020 09:53
Yapı Kredi, pandemide KAGİDER, FEM Sertifikası'nı alan ilk kurum oldu, System.String[]

Yapı Kredi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Modemi (FEM) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Yapı Kredi, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteğiyle geliştirilen Fırsat Eşitliği Modemi (FEM) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, sertifika kapsamında banka, yönetiminin fırsat eşitliği konusunda yaklaşımı, işe alım, performans ve terfi süreçlerindeki eşitlikçi uygulamaları, eğitim olanakları, geri bildirim ve şikayet mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişimi gibi pek çok başlıkta gerçekleşen bağımsız değerlendirmeyi başarıyla tamamladı. Ayrıca Yapı Kredi, bu anlamda dijital olarak değerlendirilen ve değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan ilk kurum oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakla kalmayıp hayata geçiren bir kurum olduklarını belirterek, "Dünyanın da her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit fırsat sunulmasından geçiyor. Herkese eşit imkanlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Kadın istihdam oranını bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul ediyor ve bu doğrultuda kadın çalışan istihdamı konusunda sektöre uzun yıllardır liderlik ediyoruz. Yapı Kredi olarak bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Tüm sektörlere örnek teşkil eden çalışmalarımız devam edecek"

Uzun yıllardan beri hayata geçirdikleri çalışmaları, Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası ile "taçlandırdıklarını" dile getiren Alp, "Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine en fazla önem veren kurumlar arasında bulunuyoruz. Kadınları hayatın her alanında destekleyen pek çok projeye dahil oluyoruz. Koç Holding tarafından oluşturulan İş'te Eşitlik Bildirgesi'nde ve 'Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesinde yer alıyoruz. UN Women'ın, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran 'HeForShe' ile '16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son' kampanyalarının katılımcıları arasında bulunuyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (UN WEPs) imzacıları arasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Alp, şunları kaydetti:

"Senelerdir kurum kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen eşitlikçi yaklaşımımız sayesinde Fırsat Eşitliği Modeli sertifikası almaktan dolayı oldukça gururluyuz. Girişimcilik yoluyla kadınları destekleyerek çok önemli işlere imza atan, sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da kadınların güçlenmesini sağlayan KAGİDER'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz tüm birimlerimizde ve yönetici pozisyonlarında kadın çalışan oranını daha da yükseğe taşımak olacak. Kadın çalışan istihdamı konusunda kendi sektörümüzün yanı sıra diğer sektörlere de örnek teşkil edecek çalışmalarımız devam edecek. Gelecek yıllarda da cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunulması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şu ifadeleri kullandı:

"Finans ve bankacılık sektörü kadınların en fazla istihdam edildiği sektörler arasında bulunuyor. Bu bakımdan, kadın bankacılara erkek bankacılarla eşit fırsat ve olanaklar sunan bir iş ortamının yaratılması büyük önem taşıyor. Bütün iş süreçleri bu gözle değerlendirilen ve sonuçta FEM sertifikasına hak kazanan Yapı Kredi'yi cinsiyet eşitliği konusunda gösterdiği hassasiyet ve kararlılıktan ötürü kutluyorum. Dileğimiz sektörde bu örneklerin çoğalmasıdır. Bu örnekler çoğaldıkça kadınların ekonomideki varlığı ve yaptıkları katkı artacak, ülkemiz için daha fazla değer yaratılacaktır."

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Yapı Kredi Bankası, Dünya Bankası, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapı Kredi, pandemide KAGİDER, FEM Sertifikası'nı alan ilk kurum oldu - Son Dakika


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