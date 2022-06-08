Yaptığı Atatürk tablosunu 'Paha biçilemez' diyerek satmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi açıldı. Serginin en gözde eserlerinden biri olan Atatürk'ün mozaik çalışmasını satın almak isteyen Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, tabloyu yapan Havva Aktaş'tan, "Onun değeri para ile ölçülemez. Evimin en güzel köşesinde sergileyeceğim" cevabını aldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu el sanatları sergisi açıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda açılan sergi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinden sonra açılış konuşmasını yapan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 505 kurs açtık. Bu kurslardan 12 bin 700 vatandaşımız yararlandı. Her yerde ve herkes için eğitim anlayışımız ile dört yıldır hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Değişen ve gelişen şehir Alaşehir temasıyla siz değerli Alaşehirli vatandaşlarımızı kurslarımızla buluşturduk" dedi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında açılan mozaik, takı, makrome, çini, dikiş, nakış, ahşap boyama, saz, engelliler için el sanatları, sıfır atık projesinde geri dönüşüm alanında açılan kurslarda ortaya çıkan eserler sergilendi.

EN KÜÇÜK MOZAİK USTASI SERGİNİN MASKOTU OLDU

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu mozaik kursuna katılan Ziraat Mühendisi Yasemin Aşık'ın yanı sıra, kursa giderken yanında götürdüğü 6 yaşındaki oğlu Mehmet Sefa Aşık da annesiyle birlikte mozaik kursiyerlerinden biri oldu. Annesinin yaptığı eserlere eşlik etmeye başlayan Mehmet Sefa, zaman için kendi başına bir traktör mozaik çalışması yaptı. Sergiye giren eserlerden biri olan traktörün başında herkesin ilgi odağı olan Mehmet Sefa Aşık, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından en küçük kursiyer olarak sertifika ile ödüllendirildi.

"ONUN DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ"

Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri olan mozaikten yapılan Atatürk tablosunu 3 ayda tamamlayan kursiyer Havva Aktaş da serginin ilgi odaklarından biri oldu. Atatürk çalışmasını çok beğenen Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, çalışmayı satın almak istediğini söyleyince kursiyer Havva Aktaş, "Onun değeri para ile ölçülemez, onu evimin en güzel köşesinde sergileyeceğim" dedi. Mustafa Seyhan da Havva Aktaş'ı tebrik ederek şunları söyledi:

"YÜZ YILDA DEĞİL, BİN YILDA GELECEK BİR LİDER. ATATÜRK'E GERÇEKTEN PARA İLE DEĞER BİÇİLEMEZ, SİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Yıl sonu el sanatları sergisinde 2015 yılında Alaşehir'de bulunan ve kurs öğretmeni Gülay Hazer tarafından mozaik çalışması yapılan Dionysos çalışmasını gören Alaşehir Kaymakamı Abdulah Uçgun, "Bergama Kralı I. Attolos Philedelphos tarafından M.Ö. 150-138 yılları arasında kurulmuş olan bu antik şehir üzerinde, Dionysos'u tasvir eden dünya çapında bir mozaik var. Henüz gün yüzüne çıkarılmadı. Çıkarıldığı zaman Alaşehir'in tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan serginin açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

(Hüseyin Keskin - İHA)