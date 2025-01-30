Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti

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TV100 ekranlarının sunucusu Kübra Par, ana haber bültenini kapatırken yaptığı el hareketiyle büyük tepki çekti. Dün akşam program açılışında yaptığı hareketten dolayı "Basiretim bağlandı" diyerek özür dileyen Kübra Par, meslektaşı Barış Pehlivan'ın bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI"

Gazeteciliğin temel kurallarının belli olduğunu ifade eden Kübra Par, "Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar belli. Barış Pehlivan'ı konuşuyoruz 2 gündür, kendisi gözaltına alındı. Bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden,hatta tuzağa düşürmek ister gibi araması, gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı" ifadelerine yer verdi.

"BANA HİÇ YAKIŞMADI"

Yaptığı el hareketine de açıklık getiren Kübra Par, televizyonculuğun dikkat ve özen gerektiren bir meslek olduğuna ve dikkat etmek zorunda olduklarına vurgu yaparak "Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziğe girince yayından çıktığımızı zannettim, kamera uzaklaştı zannettim ve bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı" dedi.