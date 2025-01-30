Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti - Son Dakika
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Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti

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TV100 ekranlarında sunduğu programı kapatırken yaptığı el hareketiyle adından söz ettiren sunucu Kübra Par, meslektaşı Barış Pehlivan'ın bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili "Bilirkişiyi tuzağa düşürüyor gibi araması ve kayıt alması gazetecilik ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

30.01.2025 10:56
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TV100 ekranlarının sunucusu Kübra Par, ana haber bültenini kapatırken yaptığı el hareketiyle büyük tepki çekti. Dün akşam program açılışında yaptığı hareketten dolayı "Basiretim bağlandı" diyerek özür dileyen Kübra Par, meslektaşı Barış Pehlivan'ın bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"GAZETECİLİĞİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI"

Gazeteciliğin temel kurallarının belli olduğunu ifade eden Kübra Par, "Kayıtlı ve kayıt dışı konuşmaların nasıl aktarılacağına dair esaslar belli. Barış Pehlivan'ı konuşuyoruz 2 gündür, kendisi gözaltına alındı. Bilirkişiyi görüşmenin kayıt altında olduğunu belirtmeden,hatta tuzağa düşürmek ister gibi araması, gazeteciliğin temel ilkelerine aykırıydı" ifadelerine yer verdi.

"BANA HİÇ YAKIŞMADI"

Yaptığı el hareketine de açıklık getiren Kübra Par, televizyonculuğun dikkat ve özen gerektiren bir meslek olduğuna ve dikkat etmek zorunda olduklarına vurgu yaparak "Yıllarımı verdiğim bu meslekte her zaman bu bilinçle hareket etmeye çalıştım. Fakat dün bir an basiretim bağlandı. Jenerik müziğe girince yayından çıktığımızı zannettim, kamera uzaklaştı zannettim ve bana hiç yakışmayan bir davranışta bulundum. Bana hiç yakışmadı" dedi.

Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti

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Son Dakika Sosyal Medya Yaptığı hareketle gündem olan Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • DORUĞUN GERZESİ:
    tarafini tabii bu şekil secerein bu el hareketinden baska turlu kurtulamazdin 37 5 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bunlarda televizyon sipikeriyim diyede ekranlara çıkıyolar çok ucuz bir karektere sahipmişsin sen kübra par ne yaparsan yap yalakalığın sonu yok kıyakçılığın sonu ayakçılıktır siz iktidar yanlısı kanallar yarın bu iktidar gittiğinde yerine başka ikdidar geldiğinde ne yapacaksınız peki gerçi sizde haklısınız değişen bişi yok çünki dik durunuş düşünceniz ifadeniz olmadığı için hemen bukelemun gibi renk değiştirirsiniz sizler yalakaların önünde gidenlersiniz 17 23 Yanıtla
  • monşer null:
    Adam 2 26 Yanıtla
  • Ali Kapancı:
    Ne kadar seviyesiz var tv lerde yaptığı hareketin karşılığı kalmamalı 25 2 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Allah şaşırtır böyle 19 1 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    yok birde akşama kadar başkalarını eleştiren kınayan biri olmasa iyiydi 10 2 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    biraz mert ise istifa eder 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    UCUZLUK????? 9 2 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Şimdi seni eleştirirdim yerden yere vururdun ama bende çok düzgün biri değilim... şimdi sana ahlak dersi verirdim ama önce aynaya bakmalıyım... 9 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yahuu o hareketin hikayesi olabilir ancak o haraketi kamuoyu önünde değil kendi aranızda yapın 9 0 Yanıtla
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