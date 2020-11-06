Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar - Son Dakika

Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

06.11.2020 08:09
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar, System.String[]

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde arazide yaralı halde yatan boz ayıyı, ilçe halkı tavuk eti ile beslemeye çalıştı.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde arazide yaralı halde yatan boz ayıyı, ilçe halkı tavuk eti ile beslemeye çalıştı. Yürümekte zorluk çeken ve tavuk etini yemeden bölgeden uzaklaşan ayının, birkaç gün sonra su dolu çukura düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı ayıyı, tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, sık sık Sarıkamış ilçe merkezine kadar iniyor. İlçenin Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda yaralı bir boz ayıyı görenler yardım etmek istedi. Sırtında kan olan ve sağ arka ayağını sürüyerek, yürüyen boz ayıya, Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç tavuk eti getirdi. Atılan tavuk etlerini yemeyen boz ayı bölgeden uzaklaştı.

Birkaç gün sonra aynı bölgede hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp, durumu muhtar Mehmet Kılıç'a haber verdi. Bölgeye gelen Kılıç, ayının daha önce arazide yaralı olarak gördükleri ayı olduğunu fark etti. Kılıç, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak, sakinleştirmeye çalıştı. Ancak her defasında görevlinin üzerine doğru saldırmaya çalışan ayıyı sakinleştirmek mümkün olmadı.'VATANDAŞLAR TEDİRGİN'Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Boz ayıların ilçe merkezine indiklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Hayvanın yaralı olduğunu görünce yiyecek getirdik ancak yemedi. Ayağından yürüyemiyordu. Bölgeden uzaklaştı. Birkaç gün sonra çobanlar beni aradı ve ayının çukura düştüğünü söylediler. Ben de yetkili birimleri aradım. Hayvanı tedavi için götürdüler. İlçe merkezine kadar inen ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.


Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar
Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Sarıkamış, Tavuk, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar - Son Dakika


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