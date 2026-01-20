Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Balbaşı köyünde at tepmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki Kemal Öz'ü yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Öz, Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yaralı Çocuk Karla Kaplı Yolda Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?