Son Dakika Haberleri: Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı
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Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı

1 saat önce

Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da köpeklerin kovaladığı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde köpeklerin kovaladığı dağ keçisi çobanın sürüsüne katıldı. Sürü sahibi tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine alınan dağ keçisi, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi görevlilerince muayene ve rehabilite edildikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
Dağ keçisinin, Diyarbakır'da son yıllarda yapılan envanter ve fotokapan çalışmaları sonucu popülasyonu çok az olduğu belirtildi. Söz konusu türün Diyarbakır'da avcılar tarafından avlanmasının yasak olduğu, popülasyonu fazla olan illerde belirli sayıda av turizmi kapsamında 7 yaş üstü yaşlı ve erkek hayvanların avlatıldığı kaydedildi.
Yaralı dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Güncel
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