Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
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Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı

24.05.2022 12:39

Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındıAKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedavi altına alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesi Kökez Köyü bölgesinde devriye atan Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri boş arazide bir kuşun uçamadığını fark etti. Oldukça farklı olan kuşun yanına giden jandarma ekipleri Hint Balıkçı Kuşu'nun kanadında yara olduğunu gördü. Ekipler kuşu muhafaza altına alırken yine ekipler tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı Hint Balıkçı Kuşu'nu alarak tedavisi yapılmak üzere merkeze götürdü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı
Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Aksaray, Eskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Hint Balıkçı Kuşu tedaviye alındı - Son Dakika


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