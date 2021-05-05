Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyor

Malatya'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kartal tedavi edilmeyi bekliyor.

Malatya'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kartal tedavi edilmeyi bekliyor. Yazıhan İlçesi Sarsap Mahallesi mevkiinde, İlyas Korkmaz, bir aracın çapması sonucu yaralanan Kartal'ı evine götürdü. Korkmaz, yolda otomobille giderken yolda yaralı bir kuş bulduğunu belirterek, "Yaralı bulduğum kuşu eve getirdim, arkadaşlar Kartal olduğunu söylediler. Nasıl bakılacak onu da bilmiyorum. Yaralı uçamıyor" diyerek, ilgililerin Kartal'ı alıp tedavi etmesini istiyor. - MALATYA

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