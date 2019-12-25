Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

7 saat önce

Hakkari'de duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari'de duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.


Duyarlı bir vatandaş tarafından Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kaya kartalı, yetkiler tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezine getirildi. Burada Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından gerekli tetkik ve tedavisi yapılan kartal, tedavi altına alındı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kaya kartalının tedaviye cevap vermesi durumunda doğal yaşam alanına geri bırakılacağını, tedaviye cevap vermemesi durumunda ise Van iline sevk edeceklerini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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