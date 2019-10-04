Yaralı oğlunu gören anne, gözyaşlarına boğuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hasan Demir'in (18) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce bariyerle çarptı sonra şarampole yuvarlandı. Sürücü Demir ve araçta bulunan arkadaşı fiziksel engelli Onur Keser (23) yaralandı. Kazada yaralanan oğlunu görüp ağlayan Bülbül Demir ise güçlükle sakinleştirildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana geldi. Hasan Demir yönetimindeki 16 BFA 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre sonra bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hasan Demir ile araçta bulunan fiziksel engelli Onur Keser yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücü Hasan Demir'in annesi Bülbül Demir, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir süre feryat eden anne, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.