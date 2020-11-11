Yaralı şahin emin ellerde - Son Dakika

Yaralı şahin emin ellerde
11.11.2020 16:56
Kayseri Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kayseri Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Uçma güçlüğü çektiği anlaşılan yaralı şahin ekiplerce teslim alındıktan sonra hızlıca Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak. - KAYSERİ
Son Dakika Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada