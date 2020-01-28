Yaralı şahinler 20 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı şahinler 20 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika

Yaralı şahinler 20 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ve Gülyalı ilçelerinde yaralı bulunan iki şahin 20 günlük tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Yaralı şahinler 20 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ve Gülyalı ilçelerinde yaralı bulunan iki şahin 20 günlük tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi ve Gülyalı'nın Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 şahinin, Ulubey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı bakım merkezindeki tedavileri tamamlandı.

Veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından 20 gün boyunca tedavi uygulanan iki şahinin daha sonra halkalanma işlemi yapıldı.

Ateşli silahla kanatlarından yaralandığı tespit edilen iki şahin, işlemlerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yeniköy Mahallesi, Gülyalı, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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