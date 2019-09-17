Son Dakika Haberleri: Yaralı uzman çavuşa ziyaret - SİVAS
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Yaralı uzman çavuşa ziyaret - SİVAS

1 saat önce

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan uzman çavuş Murat Atalay'ı (28) baba ocağında ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan uzman çavuş Murat Atalay'ı (28) baba ocağında ziyaret etti.

Erdem ve Oğuz, Kızılcakışla köyünde tedavisi süren Atalay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten dolayı ilçe protokolüne teşekkür eden Atalay, yaklaşık 5 ay önce evlendiğini, 3 ay önce babasını kaybettiğini söyledi.

Bölücü terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada kol, göğüs ve boğazından yaralandığını anlatan Atalay, "Bir an önce yaralarımın düzelip iyileşmesini bekliyorum. İnşallah düzelince tekrar vatanımız, bayrağımız, namusumuz ve bekamız için görev yerimde nöbetime devam edeceğim." diye konuştu.

Kendisine bu süreçte destek olanlara teşekkür eden Atalay, "Allah izin verirse bu milletimiz arkamızda olduğu müddetçe sırtımız inşallah yere gelmez." dedi.

Ziyarette Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından dua edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Yaralı uzman çavuşa ziyaret - SİVAS

Murat Atalay, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:37 Kaynak: AA
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