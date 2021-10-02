Yaralı ve hasta yabani hayvanlara "şifa" dağıtıyorlar - Son Dakika

Hatay'da, yılın ilk 9 ayında çeşitli sebeplerle hastalanan ve yaralanan 290 yabani hayvandan 133'ü, en son teknolojik cihazların bulunduğu merkezde tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Geçen yıl Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitenin kampüs yerleşkesinde hizmet veren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yabani hayvanlara "şifa" dağıtıyor.

İçerisinde ameliyat malzemeleri, ultrason, röntgen gibi bir hastanede olması gereken tüm teknolojik cihazların yer aldığı merkezde, yabani hayvanlara ilk yardım, tedavi, yoğun bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Merkezde, son 9 ayda tedavi ve rehabilitasyon gören 163'ü yırtıcı kuş, 64'u su kuşu, 34'ü diğer kuşlar, 7'si yırtıcı memeli, 22'si ise memeli olmak üzere 290 yabani hayvandan 133'ü doğaya salındı.

Tedavisi süren diğer yabani hayvanlar da iyileşmelerinin ardından özgürlüklerine kavuşacaklar.

Merkez koordinatörü ve HMKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleriyle 20 yıldır yaban hayvanların korunması ve tedavi edilmesi için ortak faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Ancak son iki yıldır merkezin kurulmasıyla bu faaliyetlerin daha sistemli olarak devam ettiğini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu sene merkeze 290 yaban hayvanımız geldi, bunların çoğunluğu yırtıcı ve su kuşlarıydı. 133'ünü tedavi edip doğaya saldık. Hayvanlarımız çoğu zaman komplike bir şekilde bize geliyor o yüzden öncelikle yaraları iyileşecek şekilde stabilize etmek gerekiyor. Merkezde röntgenimiz, hemotoloji cihazımız, ultrason aletimiz var, normal bir hastanede hangi tür cihazlar varsa bu merkezimizde de bu cihazlarla teşhis ve tanı yapılıyor. Kırıklar röntgende tespit edildikten sonra uygun olanların ameliyatı yapılıyor ve rehabilitasyon alanlarında rehabilite edildikten sonra iyileşenleri doğaya bırakıyoruz. Amacımız tekrar bunları doğaya kazandırmak, doğal yaşama destek olmak. Bu amaçla iki kurum iş birliğiyle burada hem personel hem altyapı anlamında özverili bir faaliyet yürütülüyor."

Kaçak avlanmanın doğal yaşama ve yaban hayatına ciddi zararlar verdiğinin altını çizen Altuğ, herkesten bu konuda duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

"Koruma faaliyetlerimizi olabildiğince güçlü bir şekilde sürdürüyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar da yaban hayatı korumak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Merkezde her iki kurumdan da tüm ekibin özverili bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Çağlar, "Yaban hayatının bir de koruma tarafı var, biz elimizden geldiğince korumaya ağırlık veriyoruz, korumayı arttırdıkça buraya gelen yaralı ve hasta sayımız azalıyor, bunun da farkında olarak koruma faaliyetlerimizi olabildiğince güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Her şeye rağmen bilinçsiz avcılar tarafından yabani hayvanlara verilen zararı sıfırlamanın mümkün olmadığını ifade eden Çağlar, yaban hayatının sürdürülebilirliği için daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.