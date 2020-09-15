Yaralı yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde denizde yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, dalgıç Metin Bahar tarafından denizden çıkarılarak, tedavi için Muğla'daki merkeze gönderildi. Ancak müdahaleye rağmen kaplumbağa kurtarılamadı.

Çağıllı Plajı açıklarında, suda hareketsiz halde yeşil deniz kaplumbağası gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen dalgıç Metin Bahar, yaralı kaplumbağayı denizden çıkardı.