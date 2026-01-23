Yargıç, Filistin Destekçilerine Koruma Sağladı - Son Dakika
Yargıç, Filistin Destekçilerine Koruma Sağladı

23.01.2026 10:29
ABD'de yargıç, Filistin'i destekleyen akademisyenlerin göçmenlik statülerine yapılan müdahalelere karşı koruma verdi.

ABD'de federal yargıç, üniversite kampüslerinde Filistin'i destekleyen yabancıların hedef alınmasına karşı çıkan davaya taraf olan akademisyenlerin göçmenlik statülerinin "intikam amacıyla" değiştirilmesi durumunda mahkemeden yardım isteyebileceğine karar verdi.

ABD'de Bölge Yargıcı William Young, hükümetin politikalarını, Filistin destekçisi yabancı üniversite öğrencilerini gözaltı ve sınır dışı hamleleriyle hedef almakla suçlayan bir davanın taraflarına ilişkin koruyucu karar aldı.

Young, davacı yabancı akademisyenlerin, davaya katılmalarının "intikamı" olması amacıyla göçmenlik statülerinin değiştirilmesi durumunda mahkemeden yardım talep edebileceklerine hükmetti.???????

Bu kararını "yabancı uyruklu davacıların anayasal haklarını özgürce kullanmasını her türlü misillemeden korumak adına telafi edici bir yaptırım" olarak nitelendiren Young, ABD hükümetinin, anayasadaki Birinci Değişiklik kapsamındaki ifade özgürlüğüne saygı göstermediğini belirtti.

Davanın geçen sene görülen bir duruşmasında Young, Başkan Donald Trump yönetiminin, sırf Filistin'e destek verdikleri ve İsrail'i eleştirdikleri gerekçesiyle ABD vatandaşı olmayan üniversite öğrencilerini sınır dışı ederek anayasayı ihlal ettiğine karar vermişti.

Duruşmada, hükümetin şahitleri, 5 binden fazla Filistin destekçisi protestocunun hedef alındığını kabul etmiş, davadaki diğer tanıklar da bu durumun akademisyenler arasında paniğe ve bazılarının aktivizmi bırakmasına yol açtığını anlatmıştı.

Davanın açılmasına neden olan vakalar arasında Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanması ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması yer alıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Güncel, Son Dakika

