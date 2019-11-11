Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10...
Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10...

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Ayim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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