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Yargıtay Başkanı Akarca, Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca, Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti

02.02.2022 16:23
Yargıtay Başkanı Akarca, Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil, Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığında görüştükleri Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

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Yargıtay Başkanı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika


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