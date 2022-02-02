Yargıtay Başkanı Akarca, Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil, Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Adalet Bakanlığında görüştükleri Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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