Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu - Son Dakika

Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu

17.11.2020 08:17

Yargıtay, boşanma davası açtığı eşine ait yazışmaları izinsiz şekilde ele geçiren ve aldatılmasına delil olarak sunan kocanın suç işlediğine hükmetti.

Yargıtay, sosyal medya ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'da yaşayan A.G. adlı genç kadın ile kocası T.O., aralarındaki anlaşmazlığın artması üzerine 2018'de boşanmaya karar verdi. Ancak T.O'nun dava dosyasına sunduğu deliller olay oldu.

İZİNSİZ ELE GEÇİRDİĞİ MESAJLARI DELİL OLARAK SUNUP TAZMİNATSIZ BOŞANDI

İddiaya göre, mahkemede karısının kendisini aldattığını ileri süren T.O. WhatsApp'ı bir kod yardımıyla bilgisayardan görüntüleme imkanı tanıyan "WhatsApp web" üzerinden ele geçirdiği eşinin mesajlarını da mahkemeye sundu. Mesajlar delil olarak kabul edilince çiftin tazminatsız boşanmasına karar verildi.

MESAJLARI GİZLİCE ELE GEÇİREN KOCAYA BERAAT VERİLDİ

Soluğu savcılıkta alan A.G., kocasının mesajlarını kendisinden habersiz şekilde ele geçirdiğini ifade etti. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiğini ileri süren genç kadın, boşandığı eşinden şikâyetçi oldu. Savcılık, T.O. hakkında eski eş hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan iddianame düzenledi. Asliye Ceza Mahkemesi ise yapılan yargılamada, eşinin telefon konuşmalarını gizlice ele geçiren T.O.'nun suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verdi.

YARGITAY SUÇ İŞLEDİĞİNE KARAR VERDİ

Mahkemenin kararına itiraz eden genç kadın bir üst mahkemeye başvurarak eşinin beraat kararının yanlış olduğunu belirten bir dilekçe sundu. Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yapılan yargılamada eski eşin genç kadından habersiz şekilde bilgisayar üzerinden konuşmalarını ele geçirerek suç işlediğine yönelik karar alındı ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

DELİL VAR AMA CEZA YOK

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu.

Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu

Yargıtay, Ankara, Kadın, Dava, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor         
19:05
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 08:36:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei