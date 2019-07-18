Yargıtay'dan Zuhal Olcay kararı
2 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Demet Akalın'ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu