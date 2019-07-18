Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan Zuhal Olcay kararı
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Yargıtay'dan Zuhal Olcay kararı

2 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Yargıtay'dan Zuhal Olcay kararı, System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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