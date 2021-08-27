Yarım asırdan fazladır üzerinden hiç çıkarmadı - Son Dakika

Yarım asırdan fazladır üzerinden hiç çıkarmadı

Sivas'ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdan fazla bir süre aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor

SİVAS - Sivas'ta terzilik yapan Abdullah Çakır, yarım asırdır aşkla sürdürdüğü mesleğinde takım elbisesini üzerinden hiç çıkarmıyor.

Sivas kent merkezinde terzilik yapan 73 yaşındaki Abdullah Çakır, mesleğine olan aşkıyla dikkat çekiyor. Sekiz yaşında başladığı çıraklık ile 65 yıldır işini sürdürüyor. Abdullah Çakır'ı diğer terzilerden ayıran en büyük özelliği ise takım elbisesiyle terzilik yapması. Çakır, iş yerinde kıyafet dikerken bile takım elbisesini ve kravatını üzerinden çıkarmıyor. İşini aşkla yapan Abdullah Çakırın en büyük üzüntüsü yok olan bir çok meslek grubunda olduğu gibi çırak bulamamak. Çakır, el emeği ile diktiği takım elbiseler için bin 500 ile 2 bin TL arasında ücret alıyor.

Çocukluğundan bu yana takım elbise giyiyor

Terzi Abdullah Çakır, " Ben okula gitmedim. İlkokulu dışardan bitirdim. Babam sanata verdi. Biz 7 kardeştik babam da bunda çalışıyordu. Pazartesi başladım Cumartesine kadar terzi çırağıydım Pazar günleri de akşama kadar simit satardım. Öyle geldim hayata. İşimi çok seviyorum aşığım işime. Yaşım 73 hiç usanmadım. İşime tam aşığım ben yani. Hangi müşterimin işi olursa olsun kendime dikiyormuş gibi yaparım. Ustalarım öyle öğretti bize. Öğrendiğim gibide çalışıyorum. Hep takım giydim. Takım elbisesiz gezmem. Dışarıya bile çıksam ceketimi giyerim hava ne kadar sıcak olursa olsun. Kravatsızda gezmem günlük tıraşımı olurum. Ben kendime saygı duyuyorum örnek kişiyim mesleğim gereği. Bu yüzden öyle giyiniyorum. Gençliğimden beri kravatsız, ceketsiz gezmem" dedi.

Dışarıdan gelenler müşteri sanıyor

Çakır, "Dışarıdan gelenler ben burada otururken ustayı soruyorlar. Oturun gelir diyorum bende. Sonra ustanın kendim olduğunu söylüyorum. 'Sivas'ta böyle terzi var mı' diyorlar. Çırak yok kalfa hiç yok. Çırak bulamıyoruz her sene dalında çırak arayan arkadaşlarımız çok. Çırak yok. Devem ettirecek kimse yok. Arkadan gelen yok yani. Çırak, kalfa olmazsa yetişen olmazsa devam ettirecek yok. Allah bana sağlık verirse ömür verirse elim tuttuğu kadar devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.