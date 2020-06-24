Yarımca'nın yeni restoranı 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

Yarımca'nın yeni restoranı 1 Temmuz'da açılıyor

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde yapılan Nazende Restoran ve Kafe, 1 Temmuz'da hizmete açılacak.

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde yapılan Nazende Restoran ve Kafe, 1 Temmuz'da hizmete açılacak.

Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti


Körfez Belediyesi, daha önce sadece Tütünçiftlik'te bulunan sosyal tesislere Kirazlıyalı ve Yarımca sahilini de ekleyerek faaliyete alarak, sosyal tesislerin ismini de Nazende Restoran ve Kafe olarak değiştirdi. İlk olarak Kirazlıyalı sahilinde bulunan ve daha önce atıl durumda olan bina düzenlendi ve Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafe olarak hizmete açıldı. Sosyal tesislerin yeni döneme daha kurumsal yönetilmesi adına çalışmaları yürüten Körfez Belediyesi, Nazende Kafe ve Restoranların da işletmeciliğini kuracağı yeni iştirak üzerinden gerçekleştirecek.


Yarımca Nazende Restoran ve Kafe ise 1 Temmuz itibari ile kapılarını açacak. Bölgede yaşayan vatandaşların talepleri sonrasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatları sonrasında hayata geçirilen tesiste tüm hazırlıklar tamamlandı. Tesis kısa süre içerisinde modern tasarımı ve yeni hizmet anlayışı ile Körfezlilere hizmet vermeye başlayacak. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Yarımca, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yarımca'nın yeni restoranı 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

Son Dakika

15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 16:40:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarımca'nın yeni restoranı 1 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]