Son Dakika Haberleri: Yarınki Maçların Hakemleri Belli Oldu

Yarınki Maçların Hakemleri Belli Oldu

11 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor ve Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Yarınki Maçların Hakemleri Belli Oldu, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe- Antalyaspor ve Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Göztepe-Antalyaspor mücadelesinde ise Ali Palaybıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Yarın günün son mücadelesi olan Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor maçında ise Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık üstlenecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Bodrum, Türkiye Kupası, Evkur, Spor
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