Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı

13.04.2022 00:59
Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarış motosikletinin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yarış motosikletinin hafif ticari araca çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A.Ö. idaresindeki 14 FM 710 plakalı Fiat marka hafif ticari araca, Kadir S. yönetimindeki 34 ZC 5600 plakalı Yamaha marka yarış motosikleti çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki sürücü takla atarak yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Kadir S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Aydınpınar Caddesi, Bayram, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarış motosikleti hafif ticari araca çarptı, takla atan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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