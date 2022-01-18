ANTALYA'da, kullandığı yarış motosikletiyle refüje çarpan Serkan Acar (37), hayatını kaybetti. Acar'ın kaskı ve ayakkabısı, kaza yerinde farklı noktalara savrulurken, sürüklenen motosiklet ise 60 metre uzaklıkta durdu.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı 35 JZ 484 plakalı yarış motosikleti, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Acar, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savruldu. Kaza anında Acar'ın kaskı ve ayakkabısı da bulvarda farklı noktalara fırladı. Motosiklet ise 60 metre sürüklenerek, durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, refüjdeki çimlerde yatan Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin ön tekerleğinin patladığı, jantın ise parçalandığı görüldü. Serkan Acar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.