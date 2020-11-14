Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi - Son Dakika

Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi

14.11.2020 09:35
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi, System.String[]

TÜRKİYE'de yaklaşık 50 yıldır göller üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin hazırladığı son raporda, Türkiye'de son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölün kuruduğu belirtildi.

TÜRKİYE'de yaklaşık 50 yıldır göller üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin hazırladığı son raporda, Türkiye'de son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölün kuruduğu belirtildi. Kuruyan göller arasında yer alan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin hazırladığı son raporda; Türkiye'de son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölün kuruduğu yer aldı. Dr. Kesici, Türkiye'de kuruyan ve kuruma sürecine giren göllerin büyük bölümünün, tatlı su özelliğindeki en büyük doğal tatlı su gölleri Akşehir, Beyşehir ve Eğirdir Gölleri olduğuna dikkat çekti. Dr. Erol Kesici, "Ülkemizde son 60 yılda, Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük, neredeyse üç Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal göl kurudu. Göllerimizin son yıllarda giderek kurumasının ve kuruma sürecine girmesinin başlıca nedeni, göllerin yıllık su bütçelerinin korunarak kullanılmaması, pancar, kavak, mısır vb. çok su tüketen ürünlerin neredeyse her yerde vahşi sulamalarla üretimidir. Yanlış su kullanım oranı neredeyse yüzde 80" dedi.

KURUMA SEBEPLERİ FARKLIDoğal göllerin her türlü atık alanı olarak kullanılmasının doğal döngüye engel olması ile yağış suları, dere ve çayların doğal akışının kesilmesinin kuruma nedenlerinden bazıları olduğuna işaret eden. Dr. Erol Kesici, göllerin çevresindeki çok sayıdaki kuyuyla yer altı sularının çekilmesinin hem gölün beslenmesini engellendiğini hem de yeraltı sularının aşırı oranda azalmasının kuraklık sorununa neden olduğunu vurguladı. Göllerin kurumasında diğer faktörlerin ise tarım alanı kazanmak için göl kıyılarında yapılan drenajlarla oluşturulan kurutmalar, balık çiftlikleri, konut, sanayi yapılaşması ve kıyı alanlarının dolgu ile yol yapılması gibi nedenleri sıralayan Dr. Erol Kesici, son 50 yıl içerisinde göllerin hidrolojik bakımdan iflas ettiğine işaret etti.BURDUR'DAKİ DOĞAL GÖL SAYISI 20'DEN 5'E DÜŞTÜTürkiye'de irili ufaklı 200'e yakın sulak alan bulunduğunu, bunların neredeyse tamamının koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Erol Kesici, sadece Göller Yöresi'nde, Burdur sınırlarında 60 yıl önce 20'ye yakın doğal gölden bahsedilirken bugün bu sayının 5'e düştüğünü belirtti. Dr. Erol Kesici, kalan göllerin de yine kuraklığın yanı sıra insanların farklı müdahaleleriyle karşı karşıya kaldığını anlattı.YARIŞLI GÖLÜ TAMAMEN KURUDUKTAN SONRA ÇÖLE DÖNÜŞTÜGöller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesindeki başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü de kuruyan göller arasında yer aldı. Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında, genişliği 16 kilometrekare derinliği bir dönem 4 metreye kadar çıkan karstik yapıya sahip, içerisinde küçük bir ada bulunan, sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acı olan Yarışlı Gölü, çöle dönüştü.Uzmanlar özellikle küresel ısınma, anormal derecede yükselen hava sıcaklıkları ve yağış rejiminin çok düzensiz ve bölgenin ciddi anlamda yağış almıyor olmasının başta Yarışlı olmak üzere bölgedeki sulak alanların kurumasında neden olduğunu belirledi. Büyükbaş hayvancılığın yoğunlaşarak devam etmesi, alternatif ürün modellerinin yaygınlaşmaması, küçükbaş hayvan ve susuz yetişen aromatik bitki üretiminin azlığı da kurumanın en önemli faktörleri arasında gösterilirken, Yarışlı Gölü'nün kıyısında bulunan ve adını gölden alan köyün sakinleri, göllerinin kurtarılmasını istedi.'YAĞIŞ DA OLMUYOR ESKİ YILLARA GÖRE'Köy azası Şükrü Akar, "Gölümüzün kurumasının sebebi yağışlardan. Sel geliyordu, akarsularımız iyiydi ama kuraklık olduğu için gelmedi. Mevsimsel bir durum bu. Su şu an üzerinde bulunduğumuz yere kadar geliyordu. Derinliği 13 metreyi buluyordu. Şimdi kurudu. Yağış da olmuyor eski yıllara göre. Şu an çeşmelerimiz dahi dindi. Bu gölün kurumasının neden olduğunu bilemedik. Çekildi gitti. Şu anda hayvancılık bitmiş durumda" dedi.'NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLEMİYORUZ'İnan Çongun da, "Biz bu köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu gölün kurumaması için yetkililerin el atmasını bekliyoruz. Ne yapılması gerektiğini bilemiyoruz. Akarsu kaynakları kesilince kuruma seviyesinde" diye konuştu.Sevim Akan ise, "Göl çekildiği zaman sebzelerimiz olmuyor. Çocukluğumuzda çok yükseliyordu. Bu sene tamamen çekildi. Gölümüz kuruyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu şekilde nereye kadar idare ederiz bilmiyorum" dedi.

Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi
Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Yeşilova, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Mucize çocuk Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: 'Annem gelecek pikniğe gideceğiz' diyor Duygu Sarışın kanser hastalarına saçlarını bağışladı Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi
Artvinli işletmeciden ilginç yarışma: Dev kabağı kilosunu bilene hediye edecek Artvinli işletmeciden ilginç yarışma: Dev kabağı kilosunu bilene hediye edecek         
08:59
Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı         
08:53
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum         
20:40
Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın         
20:08
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 09:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei