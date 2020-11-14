Yarışlı Gölü kurudu, yöre halkı destek istedi - Son Dakika

TÜRKİYE'de yaklaşık 50 yıldır göller üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin hazırladığı son raporda, Türkiye'de son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölün kuruduğu belirtildi. Kuruyan göller arasında yer alan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin hazırladığı son raporda; Türkiye'de son 60 yılda, 70'e yakın doğal gölün kuruduğu yer aldı. Dr. Kesici, Türkiye'de kuruyan ve kuruma sürecine giren göllerin büyük bölümünün, tatlı su özelliğindeki en büyük doğal tatlı su gölleri Akşehir, Beyşehir ve Eğirdir Gölleri olduğuna dikkat çekti. Dr. Erol Kesici, "Ülkemizde son 60 yılda, Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük, neredeyse üç Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal göl kurudu. Göllerimizin son yıllarda giderek kurumasının ve kuruma sürecine girmesinin başlıca nedeni, göllerin yıllık su bütçelerinin korunarak kullanılmaması, pancar, kavak, mısır vb. çok su tüketen ürünlerin neredeyse her yerde vahşi sulamalarla üretimidir. Yanlış su kullanım oranı neredeyse yüzde 80" dedi.