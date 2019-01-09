Son Dakika Haberleri: Yarsuvat: "Bir Galatasaray Başkanı Hak Mahrumiyeti Cezası Almaz"

Yarsuvat: "Bir Galatasaray Başkanı Hak Mahrumiyeti Cezası Almaz"

5 dakika önce

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, "Son dönemlerde Galatasaraylılar arasında ayrışma yapılmaya çalışılmaktadır.

Yarsuvat:
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, "Son dönemlerde Galatasaraylılar arasında ayrışma yapılmaya çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında görüşlerini aktaran Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulüpte son yıllarda bir bölünme ve dağınıklık gördüğünü savundu.

Duygun Yarsuvat, Galatasaray'ın bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Özellikle son dönemde Galatasaraylılar arasında bir ayrışma yapılmaya çalışılmaktadır. Galatasaray'da muhalefet-iktidar tartışması yapılamaz. Galatasaray'da muhalefet yoktur, düşünen insanlar vardır. Kim olursa olsun Galatasaray'da üyeleri disiplin kuruluna göndermek suretiyle birliktelik sağlanamaz. Galatasaray'ın prensiplerinden biri fikir ve düşünce hürriyetine inanmaktır. Eğer bir Galatasaraylı yönetimi eleştirmişse bu değerlendirilir, disipline gönderilemez. Galatasaraylılar ceza verilerek adam edilemez. Galatasaray Başkanı ve arkadaşları, insanları cezalandırma huyundan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'e de aldığı hak mahrumiyeti cezalarından dolayı eleştiride bulunan Yarsuvat, şunları kaydetti:

"Galatasaray Başkanlığının bir ağırlığı vardır. Galatasaray Başkanı'nın birçok huyundan ve alışkanlığından vazgeçmesi lazım. Birçok işi yapmaktan vazgeçmesi gerek. Galatasaray Başkanı'nın bir görevi de ceza almamaktır. Bir Galatasaray Başkanı hak mahrumiyeti cezası almaz. Konuşurken söyleyeceklerini 9 kere tartmak zorundadır. Eğer söyleyeceklerini tartamıyorsa konuşmasın. Sözcü tayin edin, o konuşsun. Galatasaray Başkanı çok konuşmaz, iş yapar ve Galatasaraylıların menfaatini korur. Tribünlere göre hareket etmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:58 Kaynak: AA

Spor
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