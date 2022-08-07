Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na katıldı

Yas-ı Matem Oruç Açma Programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın alana gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programa katılanlarla selamlaşması
Şahkulu dergahı dedesi Ali Doğan'ın dua yapması
Oruçların açılması
Karacaahmet Sultan dergahı dedesi Celal Çelik'in dua yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na katıldı.
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