Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yasa dışı bahis operasyonu

3 saat önce

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özcan Deniz'in 3 günlük tatil için istekleri pes dedirtti! Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]