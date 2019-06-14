Yasa dışı bahis operasyonu
3 saat önce
Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
merkezli 4 il ve Kıbrıs
'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin
, Hatay
, Muğla
ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp
Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA
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